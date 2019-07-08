شاهد: الموت يغيّب "أثقل" رجل في باكستان

توفي نور حسن الذي يعتبر أثقل رجل في باكستان هذا الإثنين بأحد مستشفيات مدينة لاهور. وأشارت أنباء إلى أن نور حسن تعرض إلى نوبة قلبية ولم يتمكن طاقم التمريض، الذي كان منشغلا بأحد المرضى في وحدة العناية المركزة من إسعافه.

وخضع نور حسن، الذي يصل وزنه إلى 330 كيلوغراما إلى عملية جراحية ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي وقرّر الأطباء الاحتفاظ به في وحدة العناية المركزة، وفي لحظة ما تغيّب طاقم التمريض عن نور حسن لمدة ساعة بسبب حادث في المستشفى.

عائلة حسن اتهمت مصالح المستشفى بالإهمال بينما أكد الفريق الطبي أن أقارب الضحية كسروا النوافذ وأغلقوا أجهزة التهوية واعتدوا على الطاقم الطبي بالضرب وأوضح الطبيب المعالج معاذ حسن أنه عند عودة الطاقم الطبي إلى وحدة العناية المركزة، أصيب حسن بنوبة قلبية وباءت جميع محاولات إنعاشه بالفشل.

ولم يكن نور حسن قادرا على المشي والحركة بسبب وزنه، وقد انتشر الشهر الماضي مقطع فيديو مصور لعملية نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية، وذلك عقب قيامه بطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى والعلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكن فريق إنقاذ من إخراجه من منزله بعد هدم أحد جدران المنزل.

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