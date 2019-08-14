رئيس حزب بريطاني يدعو إلى منع توزيع القرآن ويقول إنه "يحث على العنف"

دعا ريتشارد برين، الزعيم الجديد لحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المتطرف، إلى منع توزيع نسخ القرآن في البلاد، وقال إنه "يحث على العنف"، ومشيرا إلى وجود صلة بين "الإسلام والهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا مؤخراً".

وذكر برين بالقوانين البريطانية التي تمنع التحريض على العنف، مطالباً السلطات بإعادة النظر في مسألة توزيع القرآن.

وواصل برين قائلاً: "هناك أشخاص يوزعون القرآن في الساحات العامة، وهو كتاب يأمر الناس أن يقتلونا لإرضاء الله... يجب أن نوقف هذا التحريض".

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن برين قوله إنه "من واجب السلطات البريطانية إعلام سكان البلاد عمّا يتحدث القرآن تحديداً، وما هي حقيقة الإسلام، حتى يفهموا أن الكتاب يحتوي على مئات التوجيهات ... لقتل الناس الأبرياء والمثليين والكفرة والنساء..."

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