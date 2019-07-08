من لكرة القدم غير البرازيل ؟ فوز أحفاد بيليه بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة

تُوّج منتخب البرازيل أمس الأحد 7 يوليو/تموز، بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة عقب الفوز بنتيجة 3-1 على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو باستاد ماراكان، في ريو دي جينيرو.

وتقدم البلد المستضيف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 15 بعد مهارة رائعة من جابرييل جيسوس . ومر مهاجم مانشستر سيتي من اثنين من المدافعين وأرسل تمريرة عرضية إلى إيفرتون غير المراقب ليسدد بسهولة من مدى قريب في المرمى، الهدف الأول قبل أن يطرد في الشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70.

وأدركت بيرو، التي لم تفز باللقب منذ 1975، التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها باولو جيريرو بنجاح بعد لمسة يد ضد تياجو سيلفا، وضغطت من أجل الهدف الثاني بعد خروج جيسوس.

وكان هذا هو الهدف الأول في مرمى البرازيل في ست مباريات في البطولة، إلا أنه لم يزعزع ثقة الفريق الذي استعاد التقدم قبل لحظات من الاستراحة.

وأظهر روبرتو فيرمينو مهارة رائعة في الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى أرتور الذي انطلق للأمام وهيأها إلى جيسوس ليهز شباك بيدرو جاليسي.

وتعرض جيسوس لخطأ من كارلوس زامبرانو قبل ذلك بدقائق وعندما حاول الثأر حصل على الإنذار الثاني.

وكانت للبرازيل أمام 70 ألف متفرج في ريو، الكلمة الأخيرة إذ جعل البديل ريتشارليسون النتيجة 3-1 في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وهذا هو أول لقب كبير للبرازيل منذ كوبا أمريكا 2007 والأول للمدرب تيتي الذي تولى المسؤولية قبل ثلاث سنوات.

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