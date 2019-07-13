"لا تعليق": فنّ بالتبن والقش واحتفال كوري شمالي بذكرى رحيل "القائد"

في فترة "لا تعليق" الأسبوعية ثلاثة مواضيع، أوّلها "تبن وفن وقش في جبال الألب الفرنسية" وثانيها "احتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لرحيل "القائد المؤسس" في بيونغ يانغ"، وآخرها "احتفال كبير ببطلات كرة القدم الأميركيات". لقد شهدت مقاطعة فالوار في جبال الألب الفرنسية النسخة الثامنة من مهرجان النحت بالقش والتبن، حيث تبارز 12 فريقاً من النحاتين الذين جاءوا من دول عدّة. وصوّتت لجنة التحكيم لصالح منحوتة "الحرباء" الضخمة، التي عمل عليها طاقم من النحاتين الليتوانيين، لتحقق بذلك المرتبة الأولى، بينما حقق الفريق الروسي المرتبة الثانية والتشيكي الثالثة، عن عمليْهما "قوة اللاوعي" و"في الدوائر". واختتم المهرجان في السابع من تموز/يوليو، الأحد الفائت. وفي كوريا الشمالية، احتفل الكوريون بذكرى الخامسة والعشرين لرحيل مؤسس النظام الشيوعي في البلاد، جدّ الزعيم الحالي كيم جونغ أون، كيم إيل سونغ. وسونغ الجاد قاد البلاد منذ تأسيسها في 1984 وخلال الحرب الكورية أيضاً، وتوفي في العام 1994. أخيراً في نيويورك الأميركية، خصص سكان المدينة بالإضافة، ومنهم رجال سياسة، احتفالاً كبيراً ترحيباً بالبطلات الأميركيات لكرة القدم، اللواتي أحرزن كأس بطولة العالم للنساء.