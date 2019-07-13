اليابانية توناكي فونا تفوز بالذهبية في سباق بودتباست الكبير للجودو

كانت منافسات الجائزة الكبرى للج ودو ببودابست في اليوم الأول من المنافسة بمثابة لحظة تاريخية، حيث شارك أول فريق لاجئ.

كانت بطلة العالم اليابانية توناكي فونا ملكة الجودو اليوم إذ تألقت في نزالها مع ديستريا كراسن يكي من كوسوفوو وحققت بذلك النصر وحصدت الذهبية لصالح اليابان في نهائي وزن 48 كيلوغراما، سيدات.

وحضرت الحفل وزيرة الدولة الهنغارية للرياضة، السيدة توندي زابو التي تولت بدورها تقليد توناكي الميدالية الذهبية.

ماذا قالت توناكي فونا عن فوزها؟

"في البداية شكرا جزيلا، هذه المرة الأولى التي أتنافس فيها معها، لذلك كانت منافسة صعبة حقا".

كان يلدوس ساميتوف من قازاخستان رجل اليوم، بعد تمكنه من التأهل طوال التصفيات، أين يلتقي مع بولدباتار جانبات من منغوليا في نهائي وزن60 كيلوغراما رجال.

تمكن ساميتوف بفضل رمية متقنة في اخر 20 ثانية من المسابقة من الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية والتي تعد الجائزة الذهبية السادسة في مسيرته.

كما قلد عضو اللجنة الأولمبية الدولية والرئيس السابق لهنغاريا السيد شميت بالميدالية الذهبية لساميتوف.

سامتوف تحدث عن انتصاره قائلا:

" بالنسبة لهذه السنة فالمنافسة الأهم هي بطولة العالم في طوكيو وكل من جراند سلام والجائزة الكبرى،نحن على استعداد. أعتقد أنهم سيقودونني مرة أخرى إلى الميدالية الذهبية في بطولة العالم ".

وفي نزال السيدات وزن 57 كيلوغراما، لم يكن صعبا على البطلة الأولمبية البرازيلية سيلفا رافايلا الفوز على نورا جياكوفا وحصد الميدالية الذهبية في المسابقة النهائية لليوم الأول ببودابست.

وفي نزال الرجال وزن 66 كيلوغراما، توج المنغولي خارلان جان بولد بالميدالية الذهبية ليتحصل بذلك على ميداليتين ذهبيتين في أسبوعين.

وتولت السيدة كورينا كيلر نائبة رئيس مبيعات الإعلانات على شبكة "سي أن أن"، الأمريكية تقليد الميدالية الذهبية لخارلان جان بولد.

ومن جانبها، حصدت اليابانية مايدا شيشيما الميدالية الذهبية خلال تمكنها من منافستها السويسرية فابيان كوشر في نهائي وزن 52 كيلوغراما.

وكانت المفاجأة اليوم عند إقصاء البطل الأوليمبي في كوسوفو ماجليندا كيلميندي من قبل الإسباني آنا بيريز بوكس في منافسات الميدالية البرونزية في فئة 52 كيلوغراما رجال.

كانت حركة اليوم من نصيب الإيراني محمد رشننزاد من فريق اللاجئين.

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