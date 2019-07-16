فيديو: قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

قالت شركة شحن تركية ومتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم إن قراصنة مسلحين احتجزوا عشرة بحارة أتراك رهائن قبالة ساحل نيجيريا يوم الثلاثاء وأضافت أن ثمانية بحارة آخرين سالمون على متن سفينة الشحن (باكسوي-1).

وأضافت شركة قاضي أوغلو دنيز جيليك أن السفينة التابعة لها والتي ترفع علم تركيا تعرضت للهجوم في خليج غينيا أثناء إبحارها من الكاميرون إلى ساحل العاج دون شحنة.

وقالت الشركة في بيان "وفقا للمعلومات الأولية لا يوجد مصابون أو قتلى. الجهود مستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الأفراد التابعين لنا سالمين".

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة تتابع الأمر عن كثب وتدعو إلى إعادة البحارة سالمين. ورفض المتحدث الكشف عن المزيد من التفاصيل.

والخطف والقرصنة من أجل الفدية في نيجيريا وخليج غينيا أمر شائع.

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