تونس ونيجيريا على موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا... ما هي توقعاتكم؟

يختتم اليوم المنتخبان التونسي والنيجيري مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الثانية والثلاثين، ومن المقرر أن يلتقي الجانبين في ملعب السلام بالقاهرة عند الساعة الثامنة مساء (20:00) لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، بعد أن فشلا في الوصول إلى نهائيات البطولة.

وكان المنتخب التونسي قد هزم أمام نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 في مباراة يقول البعض إن قرارات الحكم ظلمت تونس فيها بعض الشيء في الدوري نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، بعد أن أهدر المنتخب التونسي ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين، فذهب الطرفان إلى التمديد. ليحالف الحظ المنتخب السنغالي ويسجّل ديلان برون قلب الدفاع التونسي هدفاً بالخطأ في مرماه في الوقت الإضافي.

أما عن المنتخب النيجيري، فبعد أن استطاع الصمود طيلة المباراة وتحقيق التعادل، سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفاً من ضربة مباشرة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح الجزائر الفوز بنتيجة 2-1 ويؤهلها إلى النهائيات.

وستلاقي الجزائر المنتخب السنغالي في النهائي، يوم الجمعة المقبل 19 يوليو/تموز.

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