شاهد: "دراغون" تنطلق بنجاح إلى الفضاء وعلى متنها طابعة ثلاثية الأبعاد

انطلقت بنجاح مركبة الشحن الفضائية "دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس" باتجاه المحطة الفضائية الدولية، في مهمة إعادة إمداد.

وقد تمّ إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات غذائية وتجريبية يصل وزنها إلى 2500 كيلوغرام من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن يتم إطلاقها قبل يوم من ذلك الموعد، ولكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك. ومن المقرر أن تقوم المركبة بحوالي 250 تجربة علمية.

وتحمل المركبة على متنها طابعة ثلاثية الأبعاد بحجم ثلاجة صغيرة لطباعة أعضاء جسم الإنسان، واختبارات إصلاح نسيج العظام وغيرها من الأبحاث في مجال الطب. وسيتم التحكم في الطابعة من قبل العلماء على الأرض. وهذه هي الرحلة الثالثة لـ "دراغون" بخصوص نقل الإمدادات الغذائية لرواد الفضاء في المحطة المدارية، وهي مهمة إعادة الإمداد الـ 18 إلى المحطة الفضائية الدولية من قبل شركة "سبيس إكس".

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