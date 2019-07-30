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تركيا

تركيا تعلن إرسال فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية ذات الأغلبية المسلمة

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
تركيا تعلن إرسال فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية ذات الأغلبية المسلمة
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رويترز - Gannouni, Ahmed
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن بلاده سترسل فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانغ الصينية وذلك بعد مناقشة وضع الإيغور مع نظيره الصيني.

وتواجه الصين انتقادات دولية متزايدة بسبب ما تصفه بكين بمراكز تدريب لمكافحة التطرف في شينجيانغ حيث تعيش أغلبية من الإيغور المسلمين الذين يتحدثون لغة تركية لكن دولاً غربية عديدة تصف هذه المراكز بأنها معسكرات احتجاز.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي دأبت على التعبير عن قلقها إزاء الوضع في شينجيانغ بما في ذلك تصريحات لها أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير شباط أثارت غضب الصين.

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