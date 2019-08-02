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شاهد: تحرير حوت من شبكة صيد في بيرو

انضم المرشد السياحي والغواص المحترف خوليو سيزار كاسترو مع متطوعين آخرين لإنقاذ حوت الأحدب يوم الإثنين 29 يوليو/ تموز والذي كان عالقاً في شبكة صيد بالقرب من شاطئ النورو قبالة ساحل بيرو.

خلال فصل الصيف من كل عام، تأتي الحيتان من مياه القطب الجنوبي المتجمدة إلى الساحل الشمالي لبيرو، مما يجذب انتباه السياح المحليين والدوليين لمشاهدتها.

يمكن أن يصل وزن الحوت الأحدب إلى 40 طناً وطوله 18 متراً. يشتهر هذا النوع من الحيتان بالقفز خارج الماء، الشيء الذي يجذب الكثير من الناس إلى البحار للتمتع بمراقبتها.

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شاهد: 3 دقائق لتحضير ساندويش يبلغ طوله 72 متراً في مهرجان بالمكسيك

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شاهد: 3 دقائق لتحضير ساندويش يبلغ طوله 72 متراً في مهرجان بالمكسيك

قام الطهاة المكسيكيون بتحضر شطيرة يبلغ طولها 72 متراً في مدة لا تتجاوز الـ 3 دقائق. وذلك أثناء الاحتفاء بالمهرجان السنوي للسندويشات التقليدية في العاصمة مكسيكو.