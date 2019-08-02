شاهد: تحرير حوت من شبكة صيد في بيرو

انضم المرشد السياحي والغواص المحترف خوليو سيزار كاسترو مع متطوعين آخرين لإنقاذ حوت الأحدب يوم الإثنين 29 يوليو/ تموز والذي كان عالقاً في شبكة صيد بالقرب من شاطئ النورو قبالة ساحل بيرو.

خلال فصل الصيف من كل عام، تأتي الحيتان من مياه القطب الجنوبي المتجمدة إلى الساحل الشمالي لبيرو، مما يجذب انتباه السياح المحليين والدوليين لمشاهدتها.

يمكن أن يصل وزن الحوت الأحدب إلى 40 طناً وطوله 18 متراً. يشتهر هذا النوع من الحيتان بالقفز خارج الماء، الشيء الذي يجذب الكثير من الناس إلى البحار للتمتع بمراقبتها.