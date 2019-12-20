عاجل

فرنسا

الرياح العاتية تقطع الكهرباء عن 140 ألف منزل في فرنسا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
جنوب غرب فرنسا، نوفمبر 2019
جنوب غرب فرنسا، نوفمبر 2019 -
حقوق النشر
أب
حجم النص Aa Aa

عانى نحو 140 ألف منزل فرنسي من انقطاع في الكهرباء صباح الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر بسبب رياح عاتية تهب على أكثر من 15 مقاطعة في جنوب شرق فرنسا منذ يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر.

وفقاً لرجال الإطفاء وشركة الكهرباء Enedis فإن هذه العواصف تسببت في سقوط الأشجار والأغصان على الأسلاك الكهربائية ، ما تسبب في خلل ومشاكل استدعت الشركة للتدخل السريع.

وتعد منطقة "أوفيرن-رون ألب Auvergne-Rhône-Alpes" الأكثر تضرراً من هذه العاصفة وانقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب الأرصاد الفرنسية فإن 23 إقليماً فرنسياً في حالة تأهب من الدرجة البرتقالية.

Hot Topic

المزيد عن موضوع

المناخ
لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox