الرياح العاتية تقطع الكهرباء عن 140 ألف منزل في فرنسا

عانى نحو 140 ألف منزل فرنسي من انقطاع في الكهرباء صباح الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر بسبب رياح عاتية تهب على أكثر من 15 مقاطعة في جنوب شرق فرنسا منذ يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر.

وفقاً لرجال الإطفاء وشركة الكهرباء Enedis فإن هذه العواصف تسببت في سقوط الأشجار والأغصان على الأسلاك الكهربائية ، ما تسبب في خلل ومشاكل استدعت الشركة للتدخل السريع.

وتعد منطقة "أوفيرن-رون ألب Auvergne-Rhône-Alpes" الأكثر تضرراً من هذه العاصفة وانقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب الأرصاد الفرنسية فإن 23 إقليماً فرنسياً في حالة تأهب من الدرجة البرتقالية.