مشجعون لباريس سان جيرمان ينتقمون من نيمار في مواجهة النادي الأولى

تعرض، أغلى لاعب في العالم، نيمار دا سيلفا، يوم أمس الأحد 11 أغسطس/آب لكم هائل من الإهانات من قبل بعض جماهير نادي العاصمة الفرنسي الذين توافدوا إلى مدرجات ملعب حديقة الأمراء في باريس، لحضور أولى المباريات في منافسات بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد.

وأطلقت بعض الجماهير الهتافات المسيئة تجاه نجم "باريس سان جيرمان" نيمار، ووزعت المناشير التي وصفته باللاعب "الأوقح" في تاريخ النادي. هذا ورفعت أيضا اللافتات التي كتب عليها "نيمار، إرحل"، للمطالبة برحيله.

ولفتت صحيفة إسبانية، إلى أن شقيقة نيمار، رافائيلا، هاجمت بدورها النادي الفرنسي عقب انتهاء المباراة، قائلة "أنتم وحوش، غير محترمين، لن تفوزوا بأي شيء بدونه، بدلالة إلى نيمار".

وكان دا سيلفا مهاجم البرازيل، قد انضم إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو أي ما يوازي 249 مليون دولار في العام 2017.

وهناك تكهنات برحيل نيمار عن النادي الباريسي، وصدرت تقارير تشير إلى انتقاله إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام إلى النادي الملكي، رياد مدريد، غريم برشلونة.

وكان النادي الفرنسي، قد اشترط الحصول على مبلغ 200 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات نيمار.

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