شاهد: الصُهب يحيون مهرجان "الحب الأحمر" في فرنسا لمكافحة التمييز ضدهم

اجتمع المئات من الصُهب يوم السبت 24 أغسطس/آب للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان "الحب الأحمر" في مدينة شاتو غيرون غرب فرنسا للاحتفال بشعرهم الأحمر أو الشعر المائل إلى اللون البرتقالي ورفع نسبة الوعي حول التمييز الذي يواجهه البعض منهم في فرنسا.

واستقطب هذا المهرجان في العام الماضي نحو 1500 شخص.

وقال المصور ومؤسس المهرجان باسكال ساكليوكس، الذي جمع كتابًا يضم حوالي 800 صورة لأصحاب الشعر الأحمر، إن المهرجان لم يشهد هذا العام استقطابا جماهيريا واسعا على عكس العام الماضي، إلا أنه من المهم إحياؤه سنويا لرفع درجة الوعي.

وقال ساكليوكس "لأن التمييز الذي يتعرض له الصُهب لا يؤثر على جزء كبير من السكان، والكثير من الناس لا يدركون هذا أو لا يهتمون، وفقط أصحاب الشعر الأحمر هم من يعلمون ذلك".

في فرنسا، حوالي ثلاثة بالمئة من السكان هم صهب. وفي العام 2013 أقدم شاب يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة سافوي الفرنسية على الانتحار بعد تعرضه للمضايقة في المدرسة بسبب شعره الأحمر.

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