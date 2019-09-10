بريطانيا تتهم إيران بمخالفة ضمانات قدمتها بعدم إرسال ناقلة النفط إلى سوريا

اتّهمت بريطانيا إيران اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول بمخالفة الضمانات التي قدمتها بعدم قيام ناقلة احتجزتها قبالة جبل طارق هذا الصيف بنقل النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج بهذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه "من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم"، مؤكدة أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة.

وتابعت أن بريطانيا سترفع الملف إلى الأمم المتحدة، وحذر وزير الخارجية دومينيك راب من أن ذلك "يندرج ضمن سلوك نمطي يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي".

وأضاف راب "نريد رفع العزلة عن إيران لكن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن تحترم تعهداتها والقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي".

وكانت قوات الأمن في جبل طارق مدعومة بالبحرية الملكية البريطانية اعترضت ناقلة "غرايس 1" الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 4 تموز/يوليو.

وكان يشتبه بأن الناقلة كانت تنقل 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية.

ووصفت إيران احتجاز الناقلة بأنه "قرصنة". وأمرت محكمة في جبل طارق بالإفراج عنها منتصف آب/أغسطس رغم الاعتراضات الأميركية.

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