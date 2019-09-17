شاهد: إسرائيليون يمضون "يوم الانتخابات" على شاطئ البحر

توافد بعض الناخبين الإسرائيليين اليوم، الثلاثاء، لقضاء يومهم على الشواطئ أو في المراكز التجارية بعد الإدلاء بأصواتهم، غالباً، بحسب صور نقلتها وكالة رويترز للأنباء. ويوم الانتخابات يوم عطلة رسمية في إسرائيل. وأظهرت استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين حزبي الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وخصمه السياسي، الجنرال المتقاعد ورئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس. وتشغل مواضيع كثيرة المواطن الإسرائيلي، أبرزها الملف الإيراني والدور الإيراني، الشؤون الداخلية ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين التي توقفت منذ خمسة أعوام، إضافة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة.