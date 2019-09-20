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شاهد: المتظاهرون يضرمون النار في مبنى حكومي جنوب الأرجنتين

أضرم متظاهرون غاضبون النار في مبنى حكومي محلي في مدينة روسون عاصمة إقليم تشوبوت جنوب الأرجنتين، في أعقاب مقتل اثنين من المعلمين الذين شاركوا في احتجاجات لزيادة الرواتب. وقتل المعلمان في حادث مرور أثناء عودتهما من المظاهرات.

ووصف المتظاهرون السلطات المحلية بـ "القتلة". وحسب التقارير فقد تأجج الغضب الشعبي جنوب الأرجنتين بعد تردّد معلومات تفيد بأن حاكم إقليم تشوبوت، ماريانو أرسيني، يخطط لزيادة راتبه ورواتب موظفي دائرة حكومته الداخلية. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى موافقة السلطات على الجلوس مع المتظاهرين لإجراء محادثات لحل هذا المأزق.

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