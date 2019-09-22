رجل يقتحم بسيارته مسجدا في شرق فرنسا ولا إصابات

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته ليلة السبت 21 سبتمبر/أيلول، في حادث لم يُصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس، أنّ رجلا حاول أن يقتحم بسيارته "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20.00 أي 18.00 بتوقيت غرينتش.

وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، ةفتحت تحقيقاً بالحادث.

وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة. وأضافت أن "طبيبا نفسيا سيعاينه في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشكلات نفسية".

وأضافت أن شهود عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم تتأكد، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت، ما سيساعد في معرفة دوافعه الحقيقية".

وأكدت المدعية العامة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها. وتابعت أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة حول السيارة.

وأوردت صحيفة "لالزاس"، أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة ولم يعثروا على متفجرات".

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