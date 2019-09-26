لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل

البنتاغون الأمريكي يعلن عزمه نشر 200 جندي وصواريخ باتريوت ورادارات في السعودية

 محادثة
بقلم:  Euronews مع أ ف ب
البنتاغون الأمريكي
البنتاغون الأمريكي -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس نشر 200 جندي مع صواريخ باتريوت في المملكة العربية السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة في أعقاب هجمات الشهر الماضي على المنشآت النفطية والتي ألقي باللوم فيها على إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنّ "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية".وهو القرار الأمريكي يعني إمكانية استخدام القوة العسكرية بشكل أسرع في حال وقوع أزمة بين السعودية وإيران قبل ساعات فقط من صدور نتائج التحقيق في الهجمات على منشأت شركة أرامكو النفطية كما أعلن عنه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

اقرأ أيضا على يورونيوز: