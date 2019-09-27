16 متسابقا من 14 دولة عربية يتنافسون على لقب تحدي القراءة العربي 2019

ينتظر ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج العربي الثقافي الجديد "تحدي القراءة العربي" المقرر عرضه عبر قناة إم بي سي على الساعة التاسعة مساء، ويستمر على مدار 8 أسابيع يخوض فيه "أبطال التحدي" وعددهم 16 طالبا من 14 دولة عربية، عدة منافسات وتحديات معرفية وشخصية.

ستة عشر طالبا استطاعوا الفوز بالتحدي في بلادهم، والوصول إلى المنافسات النهائية من تحدي القراءة العربي، يخوضوا معا في دولة الإمارات العربية مغامرة مليئة بالاختبارات الثقافية، والتي تبرز قدراتهم على التعبير عن أفكارهم وآرائهم وأهمية عنصر القراءة وكم المعلومات التي استطاع كل منهم تخزينها نتيجة مطالعته على مدار العام، وصولا إلى اختيار خمسة متسابقين فقط من قبل لجنة تحكيم تقرر المتأهلين إلى التصفية النهائية.

وفي الحلقة الثامنة والأخيرة التي ستذاع مباشرة على الهواء، يتم اختيار الفائز وبطل التحدي أمام ملايين المشاهدين. ومن المقرر أن يحصل على جائزة مالية تبلغ نصف مليون درهم إماراتي.

أسماء المشاركين في برنامج "تحدي القراءة العربي":

الإماراتية مزنة نجيب.

الموريتانية أم النصري مامين.

الجزائرية نعيمة كبير.

التونسية آية نور الدين.

البحرينية بشرى عبد المجيد أسيري.

السودانية هديل أنور الزبير.

الأردنية شيماء قحطان أحمد قزاقزة.

اللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر.

السعودي فهد شجاع الحابوط.

السعودية جمانة سعيد المالكي.

المغربية فاطمة الزهراء أخيار.

المصريتان رنيم سمير حمودة والشيماء علي بسيوني.

الكويتي عبدالعزيز الخالدي.

العمانية سمية بنت سامي المفرجية.

الفلسطيني عمر المعايطة.

. تحدي القراءة العربي ينتقل إلى مرحلة جديدة ترسخ قيمته الثقافية والمعرفية في الشارع العربي ابتداءً من 27 سبتمبر على mbc1 . Publiée par ‎مبادرات محمد بن راشد العالمية - Mohammed bin Rashid Global Initiatives‎ sur Samedi 21 septembre 2019

للمزيد على يورونيوز:

دبي تجرب نظاماً ذكياً جديداً على طرقاتها لفحص طالبي رخص القيادة

بيلا حديد منبوذة في الإمارات.. لماذا أزالت مراكز دبي التجارية صورها؟

بعد غيبوبة استمرت 27 عاما... إماراتية تستعيد وعيها