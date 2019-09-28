البراءة بين مخالب الاغتصاب والتعذيب والقتل... الضحية طفلة والخال والجدة في قفص الاتهام

شهدت مصر في الأيام الأخيرة الماضية جريمة مروّعة هزت الرأي العام المصري والعربي، واقعة اغتصاب وتعذيب راحت ضحيتها طفلة لم يتعدى عمرها الـ4 سنوات.

الطفلة البريئة التي حكم عليها الزمان أن تكبر بين مخالب من لا يرحم وممن هم من أقرب الناس إليها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم السبت 28 سبتمبر/أيلول بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الذي دخلته منذ أيام بعد خضوعها لعملية بتر ساقها.

وفي التفاصيل

تلقى قبل أيام مدير أمن الدقهلية فاضل عمار بلاغا مقدم من قبل مستشفى "شرين العام" يفيد بوصول الطفلة جنى محمد سمير من سكان المنصورة وهي في حالة حرجة بسبب إصابتها بحروق في أماكن حساسة في جسدها من الدرجة الثالثة وكدمات، وأنه تم نقل الطفلة على الفور إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ونشرت إدارة مستشفى المنصورة في وقت لاحق تقارير تشير إلى خضوع الطفلة لعملية بتر الساق نتيجة الحروق والكدمات التي تعرضت لها من قبل أقرب الناس إليها، من جدة أوكلت لها مهمة تربية حفيدتها فأرادت التستر على جريمة اغتصاب ابنها، فغطت جريمته بجريمة أفظع.

هذا وفي عودة إلى تفاصيل الحادث، أشارت التحقيقات إلى أن خال جنى أقدم على اغتصابها بعد أن قيدها، وبكل وحشية ضاربا القيم والأعراف الاجتماعية عرض الحائط. ومن المرجح أن عملية الاغتصاب تكررت لعدة مرات.

وعقب هذا الاعتداء الجنسي، بدأت جنى بالتبول اللاإرادي، الأمر الذي دفع الجدة في البحث عن طريقة للتستر بها على فعلة ابنها، وما كان أمامها إلا فكرة أن تقدم على حرق الفتاة في أعضائها التناسلية، وقامت بتسخين آلة حادة وكيّ الطفلة، وبعد أن ساءت حالتها وتم نقلها إلى المستشفى قررت إدارة المشفى بتر ساقها نتيجة إصابتها بـ"غرغرينا"(موت أنسجة بالجسم إما لنقص تدفق الدم إليها وإما لإصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة) بسبب الحروق الشديدة التي تعرضت إليها والتي وصفت بالدرجة "الخطيرة".

كانت الطفلة جنى وشقيقتها أماني البالغة من العمر 6 سنوات تقيمان في منزل الجدة من الأم بعد أن حصلت الجدة على حكم قضائي بتربية الطفلتين بعد انفصال والديهما، وكان والدها كفيف.

هذا وأدت هذه الجريمة أيضا إلى سقوط رحم الطفلة الصغيرة.

قضية أثارت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المغردون الجهات المعنية بمحاسبة الفاعلين وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجدة والخال.

واتهم والد الطفلة الجدة بتعذيب بناته، وأنها أقدمت على تعذيب جنى بوجود والدتها وشقيقتها الكبرى أماني. وأضاف أنها بحبس جنى، قامت بحرقها في غرفة صغيرة لمدة 10 أيام ما زاد من خطورة حالتها، وتعفن في بعض الأماكن من جلدها.

وعلق الإعلامي اللبناني جو معلوف في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، قائلا: "لم تشفع طفولة جنى وأعوامها الـ 4 لها! فقصة الطفلة جنى سمير (المصرية) تخطت حدود الاجرام بأشواط! تعنيف ضرب، كيّ، تشويه، اغتصاب، تهتك في الرحم، غرغرينا في اعضائها التناسلية الخارجية!! تعذيب قد يكون تخطى تعذيب معتقلات الحروب العالمية، وصور تدمي القلب. توفيت جنى اليوم، شهيدة وحوش بشرية".

من جانبها، غردت الفنانة الشابة السورية فرح يوسف على خبر وفاة جنى قائلة "صدقاً ما عم لاقي حكي يوصف اللي عم حسو والكم الهائل من الأسئلة و الاستعجاب اللي عم بيدور براسي !! وسائل الاعلام المصرية لازم تنقل محاكمة هالمجرمين على كل القنوات وتطبق عليهن اقصى العقوبات لتعمل منن عبرة بكل العالم، صدقاً ماعم اقدر افهم شو هالحالة او شو سميها اصلاً !! #جنى_محمد_سمير".

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