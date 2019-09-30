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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يدعو لتوقيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف بتهمة الخيانة 

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بقلم:  رشيد سعيد قرني  Euronews 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -
حقوق النشر
رويترز
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اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عبر تغريدة على صفحته بتويتر توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف بتهمة الخيانة. وكتب ترامب "أدلى النائب آدم شيف بشكل غير قانوني بتصريح مزيف ورهيب، وزعم بأن هذه القضية كانت الأهم في مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، وقرأها بصوت عال أمام الكونغرس والشعب الأمريكي. لا علاقة لهذا الأمر بتاتا بما قلته في المكالمة. القبض على الخائن؟".

وسبق وأن طالب ترامب في تغريدة، يوم السبت بتنحية آدم شيف، متهمًا إياه بتعديل النسخة التي تم إصدارها مؤخرًا للمكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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