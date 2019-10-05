شاهد: أبرز فيدوهات الأسبوع من فقرة بدون تعليق

شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث العالمية الهامة كان أبرزها جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالعاصمة باريس.

وحضر المراسم عدد من الساسة البارزين تقدمهم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وفي العاصمة الصينية بيكين، قاد الرئيس جينبينغ احتفالات ضخمة بمناسبة مرور 70 عاماً على بدء الحكم الشيوعي للبلاد.

وشهدت جزر أزوريس البرتغالية أعنف إعصار لها منذ 20 عاماً بعدما دمر الإعصار لورينزو العديد من المنازل وتسبب في قطع الكهرباء ومصادر الطاقة عن مناطق عديدة بها.