قام خمسة من أمهر الطهاة في فرنسا والحاصلين على نجمة "ميشلان" التي تمنح لأحسن الطهاة بتنظيم يوم للطهي في محطة القطارات سان لازار بالعاصمة باريس. ويتعلق الأمر بإيريك فريشون وتيري ماركس وميشال روستان وميشال روث وكريستيان لوسكير الذين حضروا أطباقهم المميزة أمام أعين المسافرين.

وأعد الطهاة ومساعدوهم مئات العينات للمسافرين الفضوليين الذين غالبا ما يفتقرون إلى الوقت للذهاب إلى مطاعم الطهاة المشهورين وتذوق أطباقهم. وحرص الطهاة على تحضير الأطباق انطلاقا من مكونات ومنتجات أحضروها خصيصا من مناطقهم الأصلية.

وتقوم مؤسسة السكك الحديدية المملوكة للدولة بتنظيم هذه المبادرة التي كل عام حيث تسجل هذه السنة نسختها السابعة، وتهدف إلى خلق تقارب بين المسافرين ومؤسسات أكبر الطهاة في البلاد.

رويترز

رويترز

رويترز

رويترز

للمزيد:

ليون: جولة في العاصمة العالمية لفن الطهو

شاهد: مسابقة للطهي يشاركُ فيها كبار ضبّاط الجيش الفرنسي