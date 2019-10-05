شاهد: مسجد الطريقة المريدية الصوفية الأكبر في غرب أفريقيا

أصبحت السنغال موطناً لأكبر مسجد في غرب القارة الأفريقية وذلك عقب افتتاح مسجد "مسالك الجنان" الذي شيده أعضاء الطريقة المريدية الصوفية ويسع 30 ألف مصلٍ.
وبُني المسجد على مساحة ستة هكتارات كما تكلف بنائه 30 مليون يورو.
ويعود تأسيس الطريقة المريدية إلى عام 1883 على يد الشيخ أحمد بمبا في منطقة توبا السنغالية التي تستقبل الملايين من المسلمين الزائرين لضريحه بشكل سنوي.
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