"الخبرة" عنوان الفوز في بطولة غراند سلام البرازيل للجيدو

بعد يوم من حفل افتتاح بطولة غراند سلام للجيدو في البرازيل، بدأت المنافسات التي لعبت فيها الخبرة دورا في فوز المتبارين. ثلاثة من أصل أربعة أبطال تفوق أعمارهم الثلاثين عاما.

الروسي موسى موغوشكوف الذي يبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة واجه البرازيلي دافيد لاما، الذي لم يستطع احتواء تقنية موغوشكوف الرائعة، فبتقنية "تاي أوتوشي" الممتازة قلب موغوشكوف منافسه البرازيلي، وفاز بالميدالية الذهبية.

يقول موسى موغوشكوف: "ليس من المعهود بالنسبة إلي استخدام هذه التقنية في المنافسات، ولكنني أطبقها خلال التمرين، وقد أحسست أن اللحظة كانت مناسبة جدا لاستخدامها. إنه من الرائع استخدام حركة كهذه".

الأمين الخاص للرياضة في وزارة المواطنة للبرازيل ديسيو برازيل قام بتسليم الميداليات.

الكولمبية يوري ألفيار الحائزة على بطولة العالم ثلاث مرات في وزن 70 كيلوغراما، حققت تقدما في منافساتها التمهيدية، مسجلة نقطة "إيبون" في كل منافسة، حيث مكثت ثلاث دقائق فقط على أرضية الحلبة.

وواجهت ألفيار في النهائي الألمانية جيوفانا سكوكسيمارو التي كانت تأمل في الحصول على ميداليتها الذهبية الثانية، ولكن ألفيار سجلت النقطة الحاسمة "وازا آري" لتفوز بلقب غراند سلام البرازيل.

وتقول ألفيار: "أعتقد أن أهم شيء في هذه المقابلات هو المحافظة على الهدوء، وهذا يأتي مع التجربة. لقد تعلمت أن أكون أكثر هدوءا مع مرور الأعوام، وفي كل مرة أقوم فيها بذلك، أحقق نتيجة جيدة".

وسلم الميداليات سفير كوبا في البرازيل رونالدو غوميز.

وفي وزن واحد وثمانين (81) كيلوغراما واصل بطل العالم السابق الياباني ناغاز تفوقه، بحصوله على ثالث ميدالية ذهبية على التوالي.

وسلم الميداليات سفير اليابان في البرازيل أكيرا يامادا.

وفي صنف 63 كيلوغراما واجهت الحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد 2008 كيتلين كوادروس مواطنتها ألكسيا كاستيلوس. وهيمنت كوادروس على المقابلة وفاجأت منافستها بحركة "سومي غاشي"، محققة فوزا أبهجت به الجمهور.

أما حركة اليوم المثيرة فهي بإمضاء بطل عالمي سابق آخر، هو الياباني سواشي هاشيمو.

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