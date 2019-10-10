شاهد: أمهات يغلقن طرقات بلندن ويرضعن أطفالهن احتجاجا على تغير المناخ

نظمت الأمهات البريطانيات مظاهرة احتجاجية في وسط العاصمة لندن، كجزء من أسبوعين من عصيان مدني للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود لحماية البيئة. وأكدن المشاركات في الاحتجاج على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة أطفالهن لكي ينمو الأطفال بصحة جيدة.

وأعربت الأمهات المشاركات في التظاهرة الاحتجاجية عن قلقهن بشأن مستقبل أطفالهن، حيث مشين في اتجاه مقر مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت قبل أن يقمن بإغلاق الطريق لإرضاع أطفالهن.

وإضافة إلى بريطانيا، شهدت فرنسا، النمسا، أستراليا ونيوزيلندا نشاطا مماثلا حثت خلاله الأمهات السياسيين على المضي قدما لخفض انبعاثات الكربون.

وتعتبر هذه الاحتجاجات آخر مرحلة في حملة عالمية من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة وسرعة ضد تغير المناخ بالتنسيق مع العديد من الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة، والتي برزت في شهر أبريل-نيسان الماضي.

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