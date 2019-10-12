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النمسا

شاهد: العداء الكيني يجعل المستحيل ممكنا ويصبح أول عداء يكسر حاجز الساعتين في تاريخ الماراثون

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بقلم:  يورونيوز 
العداء الكيني كيبتشوجي يحقق انجازا تاريخيا بعد أن أصبح أول متسابق يكمل سباق الماراثون في أقل من ساعتين. 12/أكتوبر/2019
العداء الكيني كيبتشوجي يحقق انجازا تاريخيا بعد أن أصبح أول متسابق يكمل سباق الماراثون في أقل من ساعتين. 12/أكتوبر/2019 -
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REUTERS/Lisi Niesner
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أصبح الكيني إليود كيبتشوجي أول عداء يقطع أحد سباقات الماراثون في أقل من ساعتين، حيث أحرز ماراثون فيينا اليوم السبت، مسجلًا ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية.

ولن يسجل الزمن الذي حققه كيبتشوجي، بطل أولمبياد ريو 2016، في الماراثون الذي امتد لمسافة 195ر42 كيلومترا، كزمن قياسي عالمي نظرا لأنه لم يسجل في منافسة مفتوحة، وفي سباق لم ينظم تحت إشراف الاتحاد الدولي، إضافة إلى أن المتسابقين لم يخضعوا لتحاليل طبية واختبار تناول العقاقير المنشطة.

ولا يعد الزمن الذي سجله كيبتشوجي في الماراثون اليوم معتمدا لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) كما كان الحال في ماراثون مونزا 2017 الذي كان يسعى من خلاله كيبتشوجي أيضا لتسجيل أقل من ساعتين، لكنه أنهاه في ساعتين و25 ثانية.

ويحمل كيبتشوجي الزمن القياسي العالمي الرسمي لسباقات الماراثون، وقد حققه في ماراثون برلين عام 2018 حينما سجل ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.