نددت إيران بالهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر حيث وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الهجوم بـ "الجبان"، مؤكدا أن بلاده ترد بعد تقصي الحقائق. وحسب ربيعي فإن طهران تعكف حاليا على دراسة القضية بدقة والكشف عن حقائقها دون تسرع، مضيفا: "سيتم إبداء الرد المناسب تجاه المخططين لهذا الهجوم الجبان لكننا سننتظر حتى اتضاح جميع أبعاد هذه المؤامرة".

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" لهجوم بصاروخين قبالة سواحل المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي يُعمق الهوة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت عدة هجمات استهدفت ناقلات ومواقع نفطية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أنه ومن خلال "مراجعة الفيديوهات الموجودة والأدلة المتوفرة، تم الحصول على قرائن رئيسية لهذه المغامرة الخطيرة". ونقلت وسائل إعلام إيرانية قول شمخاني: "إن القرصنة البحرية والشيطنة في ممرات المياه الدولية التي تستهدف أمن السفن التجارية لن تبقى دون رد".

وعلى ما يبدو فقد قامت طهران بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الايرانية "سابيتي"، والتي تعرضت فجر الجمعة لانفجارين على مسافة 60 ميلا عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر. ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق إلى الجهات المعنية في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت جهات إعلامية توقف تسرب شحنة الناقلة، التي تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية حيث أكد رئيس شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تملك ناقلة "سابيتي" أن الطاقم والسفينة سيصلون إلى المياه الإيرانية في غضون 10 أيام.

السعودية مستعدة لتقديم المساعدة

من أبدت المملكة العربية السعودية السبت استعدادها لتقديم المساعدة لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم مفترض قبالة سواحلها غير أن السفينة أغلقت نظام التتبع الآلي.

وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن هيكل السفينة سابيتي التابعة لها تعرض لانفجارين منفصلين الجمعة على بعد 100 كلم قبالة ميناء جدة السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حرس الحدود قولهم "تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة سابيتي والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ +كسر+، نتج عنه تسرب نفطي".

وأضافت الوكالة "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة ... قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وقالت إن السعودية تؤكد التزامها أمن وسلامة الملاحة البحرية وقوانين الملاحة البحرية الدولية.

وأوائل أيار/مايو تعطلت سفينة إيرانية أخرى هي "هابينس-1" في المنطقة نفسها تقريبا قبالة ميناء جدة.

وتم إصلاح هذه السفينة في السعودية وبقيت في المملكة حتى 21 تموز/يوليو.

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