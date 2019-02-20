اعتقال 3 برلمانيين أوروبيين داخل قاعدة عسكرية في بلجيكا

اعتُقلَ ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء بعد دخولهم إلى مدرج مطار عسكري في بلجيكا رافعين يافطة تطالب بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من القارة الأوروبية.

وينتمي البرلمانيون المعتقلون إلى تحالف حزب الخضر، وهم: عضو مجلس النواب البريطاني مولي سكوت كاتو، وتيلي ميتز من لوكسمبورج والفرنسية ميشيل ريفاسي الذين كانوا يرفعون لافتة فوق مدرج القاعدة العسكرية الجوية احتجاجا على استضافتها لأسلحة أميركية، وذلك قبل أن يتم اعتقالهم.

وأصبحت قضية الوجود النووي الأمريكي في أوروبا أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة إثر إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى.

يذكر أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى كانت وقّعتها الولايات المتحدة وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي في العام 1987 وتنص على حظر الصواريخ النووية وغير النووية ذات المدى القصير والمتوسط.

وكانت روسيا أعلنت في الثاني من شهر شباط/فبراير الجاري تعليق مشاركتها في المعاهدة المذكورة والتي أبرمت خلال الحرب الباردة، ردا قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة في الأول من الشهر الحالي.

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