شاهد: الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى لإدخال المستوطنين في عيد العرش

قام مئات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام ساحة المسجد الأقصى في مدينة القدس صباح يوم الأحد، وذلك في اليوم الذي يحيي فيه اليهود عيد العرش.

واستخدم المستوطنون القوة حين اقتحموا الساحة بدعم من الشرطة الإسرائيلية حسب ما ذكرته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني .

وأدت عملية الاقتحام إلى نشوب شجار بين القوات الإسرائيلية والمصلين المسلمين قرب الساحة، وقامت الشرطة بإبعادهم بالقوة.

وبحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني نقلا عن الأهالي، فإن الشرطة الإسرائيلية أوقفت المصلين عن أداء صلواتهم عند أحد الأبواب المؤدية إلى ساحة المسجد بعد أن منعوا من دخول الموقع.

أما بالنسبة إلى الإسرائيليين فيقولون إنهم يحتفلون بعيد العرش، وهو عيد لدى اليهود يمتد على مدى أسبوع كامل.

وفي أواخر عام 2015، أثارت الإقتحامات المتكررة على المسجد الأقصى من قبل المستوطنين اليهود وأفراد الأمن الإسرائيليين توترات استمرت لأشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.