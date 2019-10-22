البرلمان الأوروبي يناقش نتائج القمّة الأوروبية والمستجدات في ملف "بريكست"

يعقدُ البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشةِ نتائج القمّة التي عقدها قادةُ دول التكتّل في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين وآخر المستجدات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في أواخر الشهر الجاري.

ويتحدث في الجلسة التي افتتحت صباح اليوم رئيسُ المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسُ المجلس الأوروبي دونالد توسك إضافةً لكبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، حول الاتفاق الذي توصّلت إليه بروكسل مع لندن بشأن بريكست، وأيضاً السيناريوهات المحتملة على ضوء إخفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، في كسب موافقة برلمان بلاده على التصويت مجددا على الاتفاق الذي رفضه النواب السبت الماضي.

التأجيل الثالث

وتلقى دونالد توسك خطاب طلب التأجيل خلال عطلة الأسبوع الماضي، والذي من المقرر أن يقوم التشاور بشأنه مع قادة التكتّل حول كيفية الاستجابة للطلب البريطاني الذي يعدّ ثالث تمديد للموعد النهائي للبريكست، إذ كانت رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي طلبت التأجيلَ مرتين العام الجاري؛ الأولى في شهر آذار/مارس والثانية في شهر حزيران/يونيو.

والجدير بالذكر أن جونسون لم يوقّع بشكل رسمي على طلب التمديد وإنّما وأرسل خطاباً منفصلاً إلى رئيس المجلس الأوروبي يوضح فيها أنه يعارض التمديد لأنه يضرّ بمصالح الطرفين البريطاني والأوروبي.

وقال ستيف باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إن توسك قبل طلب التأجيل باعتباره قانونيا ويبحثه، علماً أن التكتّل يرغب بأن بأن تكون مدة هذا التأجيل ستة أشهر على أقل تقدير، ذلك أن هذه المدّة كفيلة بإحداث تغيرات في الخارطة السياسية البريطانية ما يمكن يتمخض عنه قراراً بشأن "بريكست"؛ إما الموافقة على الاتفاق، أو الخروج من دون اتفاق أو الدعوة إلى استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الأوروبي

وفي سياق متصل، بحث رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مع الكتل السياسية في التكتّل مساء أمس الخطوات المقبلة الخاصة بتنفيذ اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال ساسولي في بيان تلقّت "يورونيوز" نسخة منه: من جانبنا سيقوم البرلمان الأوروبي عن طريق لجنته المعنية بالشؤون الدستورية وبمراجعة ودراسة بنود اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن البرلمان "سيجتمع مرة أخرى الخميس المقبل لمناقشة آخر التطورات"

تحرك البرلمان الأوروبي يأتي بعد ساعات على رفض رئيس مجلس العموم البريطاني، جو بيركو، طلب جونسون التصويت على اتفاق بريكست، الاثنين، قبل أقل من 10 أيام من المهلة الأوروبية لتنفيذ خروج المملكة من التكتل ما يعقد وضعية رئيس الوزراء لتنفيذ وعده بتنفيذ بريكست في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري.

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