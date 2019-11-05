رصدت كاميرات المراقبة المزروعة في محطة كوليسيوم في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيف استطاع أحد الموظفين التابعين للشركة العامة للنقل السريع إنقاذ راكبا بعد سقوطه على سكة القضبان الحديدية في محطة المترو. وكيف نجح الموظف بسحبه إلى المنصة قبل وصول المترو بثوان قليلة.

كان جون أوكونور، مشغل القطارات السابق والذي تمت ترقيته ليصبح مشرف نقل في الشركة متواجدا في المحطة عند حوالي الساعة 5:20 مساء يوم الأحد، وأثناء محاولته السيطرة على الحشود التي توافدت إلى المحطة عقب انتهاء مباراة فريق أوكلاند رايدرز لكرة القدم، وقعت الحادثة.

وقالت وكالة بارت في بيان نشرته يوم أمس الاثنين "كان هناك رجلا مخمورا، وسقط الرجل عن طريق الخطأ على القضبان الحديدية، بينما كان القطار يقترب".

وأضافت بارت في بيانها "صرخ أوكونور على الرجل، ودعاه إلى الصعود فورا، وعندما لم يتحرك الرجل بسرعة كافية، ومع اقتراب القطار المتجه جنوبا، أمسكه أوكونور بكتفيه وسحبه إلى بر الأمان".

ووصف مسؤولون في المحطة وعددا من الركاب أوكونور بـ "البطل"، إلا أنه اعتبر "أنه من المحرج أن يُطلق عليه لقب البطل بينما هو كان يؤدي واجبه".

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