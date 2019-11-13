مقتل فلسطينيين واستمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وغزة

ذكرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن فلسطينيين قتلوا صباح اليوم الأربعاء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في خضم حالة التصعيد المستمرة منذ يوم أمس الثلاثاء، ومع بداية جولة جديدة من العنف على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وأعلنت الوزارة في بادىء الأمر عن سقوط قتيل فلسطيني ثم رفعت الحصيلة إلى قتيلين، ليصل بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في ضربات إسرائيلية على القطاع منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12 قتيل.

في المقابل، أطلق حتى هذه الأثناء حوالي 200 صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "نظام القبة الحديد التابع للجيش اعترض عشرات الصواريخ". وأصيب 46 إسرائيليا بجروح، بحسب مصادر طبية إسرائيلية.

وجاء هذا التصعيد بعد أن أقدمت إسرائيل على قتل القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا وزوجته في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (شين بيت) واستهدفت "مبنى في قطاع غزة كان يقيم فيه، واستهدافها منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق، مما أسفر عن مقتل أحد أبنائه.

ويأتي ذلك في وقت حساس سياسيا بالنسبة لإسرائيل. فعقب الانتخابات النيابية في 17 أيلول/سبتمبر التي لم تؤد الى أغلبية كافية لحزب معين تمكنه من تشكيل حكومة، حاول نتانياهو تشكيل ائتلاف، ولكنه تخلى عن محاولاته في 21 تشرين الأول/أكتوبر، في ثاني إخفاق له هذا العام. وكلف منافسه بيني غانتس تشكيل الحكومة.

واغتالت إسرائيل من قبل قياديين فلسطينيين آخرين في قطاع غزة أو في الخارج، بينهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس.

وشهد قطاع غزة ثلاث حروب بين إسرائيل وحركة حماس منذ العام 2008. وتم التوصل مؤخرا الى اتفاق هدنة برعاية الأمم المتحدة ووساطتين مصرية وقطرية بين الطرفين ينص على وقف إطلاق الصواريخ من غزة مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي القائم على القطاع.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط في طريقه إلى القاهرة لبدء التوسط من اجل إنهاء العنف الدائر.

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