طيران الإمارات تبرم صفقة لشراء 50 ايرباص 900-350 بـ16 مليار دولار

أعلنت مجموعة " طيران الإمارات " اليوم الإثنين عن صفقة أبرمتها مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز 900-350 بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية العملاقة في أيار/مايو 2023.

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