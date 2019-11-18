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طيران الإمارات تبرم صفقة لشراء 50 ايرباص 900-350 بـ16 مليار دولار

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
طيران الإمارات تبرم صفقة لشراء 50 ايرباص 900-350 بـ16 مليار دولار
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Bilal EL-Daou de Pixabay
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أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" اليوم الإثنين عن صفقة أبرمتها مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز 900-350 بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية العملاقة في أيار/مايو 2023.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" للصحافيين خلال معرض دبي للطيران "أنا سعيد بالاعلان عن شراء 50 طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".

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