بطلة العالم الفرنسية أغبينينو تفوز على غريمتها اليابانية نامي وتتوج بالذهب في بطولة غراند سلام

تجمع عشاق الجودو في باريس بآلاف لمشاهدة اليوم الأول لبطولة الجودو المنتظرة في 2020 باريس غراند سلام.

هتاف جماهيري قوي صدعت به القاعة، عندما فازت الفرنسية كلاريس أغبينينو بالبطولة وهي متوجة سابقة كبطلة عالم لـ 4 مرات.

وفي النهائي واجت الفرنسية منافستها اليابانية نابيكورا نامي، والتي كانت قد هزمتها في بطولة الماسترز للعام الماضي.

لكن أغبينينو لم تكن ترضي بأن تخسر على أرض الوطن، وتمكنت من تغلب عليها قبيل انتهاء النزال بثوان.

وقالت أغبينينو

"لقد كان هذا جنونيا، عندما دخلت كان اسمي فقط في القاعة، كان هذا مثل طاقة. وهذا جعل المزاجي جيد، كنت مندهشة، كل هؤلاء الناس يصرخون من أجلي".

واضافت "كان الحشد مذهلاً حقًا. شكراً جزيلاً لكم، وأنا سعيدة جدًا، لم أستطع أن أتخيل أن شخصًا مثلي يمكن أن يشاهده الكثير من الناس اليوم ، بالطبع كان هناك منافسون فرنسيون آخرون، لكن شكرًا جزيلاً لأنني لم أهزم بفضلهم".

أما رجل اليوم فكان الياباني ناغاياما ريوجو الذي واصل إثبات هيمنته في فئة أقل من 60 كيلوغرام بأداء باهر مكنه من الفوز بالميدالية الذهبية.

بعد أن أفلت من قبضة خصمه الروسي، أثبت ناغاياما علو كعبه بعدما سجل من حركتين الأولى سيو ناغي والثانية بتقنية يورا ناغي.

وعلق ناغاياما :

"لكي أكون صريحا، فوجئت بوقوعي في قبضته في وقت مبكر من النزال، لكن بعد اللحظة التي افلت فيها، كنت واثقًا وقادرًا على لم شتاتي والعودة في اللقاء".

وفاز في فئة أقل من 48 كيلوغرام الاوكرانية داريا بيلويد المصنفة الأولى عالميا

وكانت النتيجة التي حققتها من خلال الوزار آري في منتصف اللقاء كافية للتغلب على منافستها اليابانية وتفوز بذلك بلقبها الثاني في بطولات باريس غراند سلام.

عادت ديستريا كراسنيكي من كوسوفو إلى وزنها القديم في فئة أقل من 52 كلغ، وحصلت على ميدالية ذهبية بعد فوزها من حركة وازا أري ضد جوفريدا الإيطالية.

أثبتت بطلة العالم الكندية كريستا ديغوشي سيطرتها بالنسبة للبقية في فئة أقل من 57 كغ بعد أن نجحت في الوصول إلى النهائي وهزمت المنغولية دورجسورين عبر حركة وزا أري.

وحصد الياباني سواشي هاشيموتو ذهبيتين لصالح بلاده بعدما فاز على منافسه الكازاخي سماغولوف في نهائي أقل من 73 كغ.

كانت تحركة اليوم من الأوزبكي تواريف الذي احتاج إلى 7 ثوان فقط لإسقاط خصمه في نزال الميدالية البرونزية لأقل من 73 كغ.