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هولندا: اتهامات بالاعتداء الجنسي للوالد الذي احتجز أسرته في مزرعة لـ9 سنوات

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بقلم:   Hassan Refaei 
المزرعة حيث اختبأت الأسرة لتسعة أعوام في أحد أرياف هولندا
المزرعة حيث اختبأت الأسرة لتسعة أعوام في أحد أرياف هولندا -
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رويترز
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كشفت تحقيقات النيابة العامّة الهولندية عن وجود شبهات بأن الأب الذي احتجز ستّة من أبنائه داخل مزرعة معزولة شمالي البلاد لمدة تسع سنوات، قد يكون قام بالإساءة الجنسية لاثنين منهم.

وكانت الشرطة الهولندية تلقّت بلاغاً، منتصف الشهر الماضي، عن وجود رجلٍ يحتجزُ عدداً من الفتيان والشبّان في قبول مزرعة، عثر الشرطة داخل المنزل المقام وسطها على درج سري خلف خزانة ملابس يصل إلى القبو في قرية ريونروولد، بمقاطعة درونته، حيث وجدت الشرطة رجلا مستلقيا على سرير وحوله ستة من أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما.

وقالت ممثلة النيابة العامّة، ديبي هومانس، في تصريح أدلت به اليوم الخميس: إن الأب المتهم البالغ من العمر 67 والمتهم باحتجاز ستة من أبنائه ضد إراداتهم، "يشتبه في أنه قام بالإساءة الجنسية لاثنين من أبنائه".

وقد بيّنت نتائج فحوص الحمض النووي أن الأبناء الستة الذين كانوا يعيشون في المزرعة هم أخوة من جهتي الأب والأم، مؤكدة أن جيريت جان فان دي البالغ من العمر 67 عاماً والمعتقل حالياً هو الأب، أما الأم فقد توفيت في مدينة زفولى في العام 2004.

يذكر أن رجلاً آخر موقوف على ذمة التحقيق في القضية ذاتها، وهو مواطن نمساوي، يبلغ من العمر 58 عاماً، يشتبه بتورطه في المشاركة بعملية الاحتجاز.

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