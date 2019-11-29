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فرنسا

حذاء نابليون يرجح أن يباع بثمانين ألف يورو في مزاد باريسي

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
حذاء نابليون
حذاء نابليون -
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رويترز
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من المتوقع أن يصل سعر حذاء يعتقد بأنه كان للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى حوالي 80 ألف يورو في مزاد "دروت" في باريس يوم الجمعة. ويقول صاحب المزاد، ألكسندر جيكيلو، إن نابليون ارتدى الحذاء في المنفى في جزيرة القديسة هيلانة جنوب المحيط الأطلسي بعد أن خسر معركة واترلو في عام 1815.

وبالرغم من صعوبة التحقق من ملكية هذا الحذاء، لكنه يتطابق مع عمل، جاك، صانع أحذية نابليون في شارع مونمارتر في باريس. كان الحذاء لدى صديق نابليون هنري غاتيان برتراند وحصل عليه بعد وفاة نابليون عام 1821.

كما استعان كارلو ماروشيتي، الفنان والنحات بالحذاء لاستخدامه كنموذج لنحت لنابليون يركب حصاناً مخصصاً لقبره. وفضح جيكيلو أسطورة طول نابليون التي يقول إنها جاءت من الدعاية الإنجليزية خلال الحروب التي خاضها نابليون.

علما بأن مقاس الحذاء المعروض بالمزاد يعادل 40. وأضاف جيكيلو أن طول نابليون الفعلي كان 1.68 متراً، ما دفع البعض إلى طرح تساؤل حول أصالة ما يقال، بحجة أن مقايسس القدم لا تتناسق مع طول الإمبراطور.

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