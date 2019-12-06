شاهد: بيع "موزة" بـ120 ألف دولار في مزاد بأمريكا

في عالم الفن لا وجود للمستحيل، ولا حدود للإبداع والخيال بالنسبة للفنانين، ولكن في بعض الأحيان يبتكر صانعو اللوحات الفنية أعمالا غريبة وغير منطقية، والأغرب من ذلك أن يكون سعرها يتعدى حجمها الحقيقي.

وهذا ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في معرض "آرت بازل" حيث بيعت "لوحة فنية" أو "حبة موز" بسعر 120 ألف دولار.

قد يبدو الأمر غير قابل للتصديق، لكنه حدث، وقام النحات الإيطالي مارويتسيو كاتيلان بعمل "لوحة فنية" تتمثل في إلصاق حبة موز بشريط لاصق فضي على حائط أبيض، لتكتمل صورة "لوحة فنية" بهذه البساطة.

وبحسب منظمي المعرض فقد اشترى زوجان فرنسيان اللوحة والتي جاءت في ثلاث نسخ فقط وحملت عنوان "فكاهي".

فيما ينتظر بيع النسخة الثالثة بسعر أكبر بعدما تم رفع سعرها إلى 150 ألف يورو.

وخطرت على بال الفنان الفكرة منذ عام، وحينها نحت النسخة الأولى بلون برونزي مستخدما "مادة تفرزها النباتات ويتم الاستعانة بها في الأعمال الفنية".

إلا أنه عدل عن الفكرة في النسخة الثانية وقرر "أن يعود إلى الطبيعة الأم" بعدما اشترى موزا قبل بداية المعرض واستخدم حبة منه في صنع اللوحة.

ورفض مسؤولو المعرض الفكرة في بداية الأمر، واعتبروها مزحة من فنان اشتغلوا معه طيلة 25 عاما، إلا أن المفاجئة كانت غير متوقعة عندما اجتذب العمل زوار المعرض.

وذكرت متحدثة باسم المعرض أن لوحة الموز "ترمز لأمور كثيرة، كالتجارة العالمية، وكنوع من الفكاهة وهي حديث مدينة ميامي اليوم".