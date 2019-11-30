شاهد: بعد نحو 14 قرنا في روما.. جزء من "مذود" المسيح يعود إلى بيت لحم

وصلت قطعة خشبية يقال بأنها من مهد المسيح اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى بيتها الدائم في مدينة بيت لحم الإنجيلية بعد 1400 عام من إرسالها إلى روما كهدية للبابا، وكانت القطعة التي يعتقد أنها جزء من مذود (مهد) المسيح عرضت يوم أمس الجمعة خلال قداس تم إحياؤه في القدس.

وقوبلت القطعة المغلفة بصليب فضي مزخرف، ويبلغ طولها سنتيمترات بضجة كبيرة لدى وصولها المدينة. هذا وتوافد الفلسطينيون المسيحيون والسياح إضافة إلى السياسيين إلى المكان.

ودقت أجراس الكنائس قبل دخولها إلى مقرها الجديد في كنيسة الفرنسيسكان في كنيسة القديسة كاترينا، بعد أن كانت محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري(كنيسة القديسة مريم الكبرى البابوية) في العاصمة الإيطالية روما.

وسلمت القطعة الخشبية إلى وصي في كنيسة المهد في بيت لحم الأسبوع الماضي.

REUTERS/Mussa Qawasma

تقع كنيسة القديسة كاترينا إلى جوار كنيسة المهد الموقع المقدس بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وتعد من أهم الكنائس الموجودة في مجمع الكنائس في بيت لحم. وهي من ممتلكات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

نقل هيكل خشبي يعتقد المسيحيون أنه جزء من ذلك المذود أرسله بطريرك الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية صفرونيوس للبابا ثيودور الأول عام 640 ميلادية، وقت فتح المسلمين للقدس.

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