أمهات لأجل المناخ.. ما رسالة الناشطات في مجموعة العصيان المدني للساسة في بريطانيا ؟

تجمع عدد من النساء المنضويات في مجموعة العصيان المدني أمام المقر العام لحزب المحافظين بالعاصمة البريطانية لندن الإثنين، مع أطفالهن وطالبن السياسيين بالعمل الحثيث والكثيف على مكافحة أزمة المناخ.

وحملت النساء أعلاماً وهتفن بشعارات تدعو للمحافظة على حقوق أطفالهن والحاجات الإنسانية الأساسية.

هذا وتحتل أزمة المناخ مكانا بارزا ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين قبل الانتخابات العامة في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري فضلاً عن كونها أولوية لدى الناخب البريطاني.