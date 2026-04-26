فيديو. لحظة إجلاء ترامب إلى مكان آمن بعد سماع إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض

اقتحم رجل مسلح بأسلحة نارية وسكاكين الردهة المؤدية إلى حفل عشاء رفيع المستوى للصحفيين، حضره الرئيس دونالد ترامب مساء السبت، واندفع باتجاه قاعة الاحتفالات قبل أن ينقض عليه عناصر جهاز الخدمة السرية ويعتقلوه.

اعلان اعلان

وسارع الضيوف إلى الاحتماء تحت الطاولات مع تطور المشهد، فيما أفاد بعضهم بأنهم سمعوا طلقات نارية خارج القاعة الضخمة الواقعة تحت الأرض في فندق "واشنطن هيلتون" حيث كان يُقام الحدث.

وسُمعت أصوات دوي عالية، قبل أن يقوم عدد من عناصر جهاز الخدمة السرية باصطحاب الرئيس بعيدا عن الموقع.

وجرى إخلاء قاعة الحفل على الفور، حيث كان مئات الصحفيين البارزين والمشاهير والقادة الوطنيين ينتظرون كلمة ترامب.