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وصل الرئيس دونالد ترامب وملك بريطانيا تشارلز الثالث لمعاينة حديقة البيت الأبيض وخلية النحل في الجهة الجنوبية من البيت الأبيض، الإثنين 27 أبريل 2026
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فيديو. عائلة ترمب تستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض

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يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا عند وصولهما إلى الرواق الجنوبي من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

وصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الاثنين إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، على متن طائرة تحمل علم المملكة المتحدة، قبل أن ينزلا سلّم الطائرة المفروش بالسجاد الأحمر إيذانا ببدء زيارة تستمر أربعة أيام.

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وكان في استقبالهما في الرواق الجنوبي للبيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ومن المقرر أن يتقاسم الزوجان شاي ما بعد الظهر في "الغرفة الخضراء" قبل التوجه إلى الخارج لمعاينة خلية نحل جديدة على شكل البيت الأبيض كانت السيدة الأولى قد أشرفت على تركيبها الأسبوع الماضي.

وفي وقت لاحق، يحضر تشارلز والملكة كاميلا حفل استقبال في حديقة مقر إقامة السفير البريطاني في واشنطن، في إطار زيارة دولة إلى الولايات المتحدة، حيث يحييان عددا من الضيوف، بينهم بطل الغطس الأولمبي توم دايلي، ولاعبة كرة القدم إيسمي مورغان ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

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