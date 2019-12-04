تعاني رومانيا من نقص في البنى التحتية. حيث تفتقر الطرق السريعة إلى المخارج والتقاطعات، ما أدى الى تسجيل أعلى معدل لحوادث السير المميتة .

و بعد حوالي 30 عاما على انهيار النظام الشيوعي في البلاد عام 1989، قامت السلطات ببناء 700 كيلومتر فقط من الطرق السريعة، فيما تم فتح 22 كيلومترا في عام 2019 طريق لوغوي-ديفا (غرب رومانيا).

كما بات إنشاء الطريق السريع الذي يفترض أن يربط جنوب رومانيا بوسطها حلما يراود 25 ألف سائق، يستعملون الطريق يوميا. و يذكر أن السنة الماضية صوّت أعضاء البرلمان على قانون خاص لبناء هذه الطريق لكنها لم تنجز بعد.

ولنقص الطرق السريعة العديدُ من التداعيات السلبية على من يستعمل هذه الخدمة الأساسية والحيوية. حيث يحذر المخبراء في مجال الطرق وتصميم البنية التحتية للطرق و شركات الإستثمارات من أنه يتعين على رومانيا بناء 800 كيلومتر من الطرق السريعة في السنوات الخمس المقبلة وإلا ستفقد السيطرة على حركة المرور بنسبة 200 بالمئة على عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق الوطنية.

جدير بالذكر أن الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء رومانيا توقفوا عن العمل احتجاجاً على عدم وجود طرق سريعة في البلاد. كما أخذ رجل الأعمال ستيفان مانداتشي وهو من مدينة سوسيفا (شمال رومانيا)، مبادرة بناء متر واحد من الطريق السريع بين منطقتين صغيرتين، في خطوة رمزية لزيادة الوعي وقد حضر الفعالية نحو ألفي شخص.