فيديو. ثلوج كثيفة تغطي بوخارست وتعطل خدمات النقل

غُطِّيت الطرق والمسارات بطبقة كثيفة من الثلوج في جنوب رومانيا يوم الأربعاء، بعد أن ضربت المنطقة عاصفة ثلجية ورياح قوية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والخدمات الجوية والسككية.

وفي العاصمة بوخارست، واجه الركاب تأخيرات بعدما غطى الثلج السكك والطرق وتسبب في تعطل الخدمات، بينما شوهد السائقون وهم يحاولون بصعوبة تحرير سياراتهم المحاصرة بالثلوج.

كما أُغلِقت أجزاء من الطرق السريعة في جنوب البلاد، وأُلغيت عدة قطارات، وأعلن مطار بوخارست تحويل مسار بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

وأُغلقت أيضا موانئ البحر الأسود بسبب **سوء الأحوال الجوية**.