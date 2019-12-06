مسيرة من أجل الأرض في مدريد تؤكد أن "العالم استفاق للأزمة المناخية"

يتظاهر الآلاف، اليوم الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد إلى جانب الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ للضغط على الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ للتحرك إزاء التغير المناخي.

ومن المقرر أيضاً إجراء مسيرة أخرى بالتزامن في سانتياغو في تشيلي حيث كان من المفترض أن يعقد المؤتمر السنوي حول المناخ للأمم المتحدة قبل أن تمتنع تشيلي عن عقده على خلفية الحراك الاجتماعي غير المسبوق الذي تشهده، فاستضافته إسبانيا.

ويتم هذا التحرك تحت شعار "العالم استفاق للأزمة المناخية الطارئة"، وستنطلق المسيرة في مدريد مساء اليوم من أمام محطة مترو أتوشا.

وتشارك في المسيرة غريتا تونبرغ، التي باتت رمز الدفاع عن الكوكب منذ إطلاقها في آب/أغسطس 2018 "الإضرابات المدرسية من أجل المناخ".

وعادت تونبرغ إلى أوروبا عبر السفينة، بعدما كانت ذهبت بحراً أيضاً إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة حول المناخ في نيويورك في أيلول/سبتمبر وفي القمة المناخية التي كانت مرتقبة في تشيلي، إذ لا تستخدم هذه الناشطة البالغة من العمر الطائرة الملوثة للبيئة.

ووصلت تونبرغ مدريد الجمعة صباح اليوم عبر القطار كما شاهد مصور في فرانس برس، بعدما حطت في لشبونة الثلاثاء في ختام رحلة بحرية من ثلاثة أسابيع. وتعقد الناشطة مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش، قبل انطلاق التظاهرة التي يشارك فيها الممثل الإسباني خافيير بارديم.

"2019 عام اليقظة المناخية"

وأعلن بابلو شامورو المتحدث باسم منظمي التظاهرة في مؤتمر صحافي "نعلم أنها (التظاهرة) ستكون حاشدة، نأمل نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بتدابير طارئة".

وأضاف "عام 2019 كان دون شك عام اليقظة المناخية"، في إشارة إلى التظاهرات الشبابية الحاشدة من أجل المناخ وصعود حركة العصيان المدني غير العنفية "إكستنكشن ريبيليون".

وقالت من جهتها إستيفانيا غونزاليس الناشطة التشيلية والمتحدثة باسم التجمع المدني من أجل التحرك المناخي إن "الخطابات لم تعد تكفي، يجب القيام بخطوات ملموسة". ويضم التجمع المدني من أجل التحرك المناخي 150 منظمة تشيلية ودولية.

وأضافت "الأزمة الاجتماعية التي نواجهها على الكوكب مرتبطة بشكل خفي بالأزمة المناخية"، فيما يشهد بلدها تشيلي منذ تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاجية أدت إلى مقتل 23 شخصاً.

للمزيد في "يورونيوز":

"طموح ناقص"

بعد هذه المسيرة، ينظم الناشطون البيئيون قمةً اجتماعية من أجل المناخ، تنطلق السبت وتستمر حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

ويجتمع موقعو اتفاق باريس للمناخ الهادف للحد من زيادة درجة حرارة الأرض عند درجتين أو 1,5 درجة مئوية، منذ الاثنين في مدريد.

وتحت ضغط من كل الجهات، يسعى الموقعون إلى تحديد أهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وارتفعت درجة حرارة الأرض منذ حقبة ما بعد الثورة الصناعية، درجةً مئوية واحدة، ما زاد أصلاً من حدة الكوارث الطبيعية، ولذلك فقد تكون نتائج هذه القمة المناخية المنعقدة تحت شعار "حان وقت التصرف" مخيبة للآمال.

وفي بيان، أوصلت المنظمات المشاركة في المسيرة رسالةً واضحة، قالت فيها "سنعود إلى الشوارع...لنطالب بإجراءات حقيقية وطموحة من المسؤولين السياسيين في العالم أجمع المجتمعين في مؤتمر المناخ"، ولدفعهم إلى الاعتراف بأن "قصور الطموح في اتفاقاتهم سيوصل الأرض إلى سيناريو كارثي من التغير المناخي".

وتقول الناشطة باولا روبيو من مدريد البالغة من العمر 23 عاماً "إذا جذبنا الانتباه، سيشارك المزيد من الأشخاص. وفي نهاية المطاف، سيرغم السياسيون على التصرف". وتعمل الناشطة منذ أسبوعين في بناء مجسم حوت أزرق بطول سبعة أمتار لعرضه خلال المسيرة.