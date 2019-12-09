رئيس برلمان جنوب السودان يستقيل إثر تهديدات بعزله

قدّم رئيس برلمان جنوب السودان استقالته بعد أنّ هدّد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، على ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين.

واتهم نواب انتوني لينو ماكانا رئيس برلمان جنوب السودان بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

كما يواجه اتهامات بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

وقال ماكانا في تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان الإثنين "السبب وراء تقديمي استقالي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".

والفساد مستشر في جنوب السودان الذي نال استقلاله في العام 2011 قبل أن تدخل في حرب أهلية مدمرة بعدها بعامين.

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