فرنسا وهولندا تهيمنان في نهائي منافسات بطولة الماسترز العالمية للجيدو في الصين

في اليوم الثالث من مسابقة الماسترز للجيدو والأخيرة لهذا العام، المقامة في الصين كان التفوق أوروبيا، حينما عاد التتويج بالذهب للمشاركين من هولندا وفرنسا.

وهذا بعكس اليوم الأول والثاني لبطولة الجيدو العالمية للماسترز حيث كان التتويج آسيويا هيمن فيه أبطال سابقون من اليابان والصين والكوريتين.

وفي صفوف السيدات بدت سيدة اليوم الفرنسية فاني إستيل في لياقة جيدة، رغم مشاركتها الأولى في البطولة بعد انتقالها لوزن أقل من 78 كيلوغرام.

وتمكنت إستيل من تحقيق الذهب بعد مباراة قوية ضد مواطنتها أوديري تيشيميو بطلة العالم السابقة، والفائزة في الأولمبياد مرتين.

وقالت إستيل عقب التتويج "إنه شعور جيد، لست خائفة اليوم، لست خائفة اليوم، وأعتقد أن هذا ما جعلني أفوز".

وفي صفوف الرجال في فئة أقل من 100 كيلوغرام، فاز بطل العالم الياباني هاراساوا هيسايوشي بالذهب، وأظهر مهارات عالية خلال نزالات خاضها

خصوصا في المباراة النهائية ضد التشيكي كاربالاك لوكاس.

وتسلم ميداليته من قبل مدير الرياضة الرئيسي في الاتحاد الدولي للجودو فلاديمير بارتا.

أما في فئة أقل من 78 كيلوغرام، قدم الهولندي مايكل كورل أداء مذهلا طيلة يوم المنافسة، وتمكن البطل الأولمبي من إذهال الجمهور في المباراة نصف النهائي عندما أسقط البطل الجورجي ليبرترياني فارلم وأقصاه من المربع الذهبي بتنفيذه لحركة أوتشي ماتا.

وكان الإيبون الذي نفذه كورل أحد أروع اللقطات في ثالث يوم من المنافسات.

وفي المباراة النهائية التي كانت عنوانها التشويق والإثارة واجه كورل بطل العالم السابق الياباني آرون وولف وقام بإسقاطه أرضا بعدما نفذ حركة سيو ناغي قوية في الوقت الذهبي من النزال.

وكانت علامات السرور بادية على كورول الذي أصبح بطل العالم للماسترز، لينهي بذلك سنة مليئة بالإنجازات، وهي الأفضل له حتى الآن في مسيرته الرياضية.

وحصل على ميداليته من قبل مديرة المنافسات في الاتحاد الدولي للجودو الدكتورة ليزا آلن.

وقال كارول عقب تتويجه "تحدثت أنا ومدربي بينيتو ماجي عن هذا، في كل مباراة نخوضها كنا ننطلق من الصفر".

وأضاف "خضت نزالات مع كل هؤلاء الرجال من قبل، و ليبرترياني بطل في الرياضة وهو أحد أكبر الجودوكا الذين كنت بحاجة لأن أواجههم، والفوز بهذا الشكل هو شعور رائع، كان لدي بالفعل الثقة والطاقة من أجل الفوز وقد فعلتها اليوم".

وبالعودة للسيدات، حصلت الهولندية تيسي سافيلكولس المصنفة الثانية عالمياً على الميدالية الذهبية هي الثانية لهولندا في ثالث أيام بطولة الماسترز العالمية.

وتمكنت تيسي من التغلب على الأرذبيجانية إيرينا كيندزيرسكا، بعدما أسقطتها بحركة وزا آري قوية في نهائي فئة أزيد من 78 كيلوغراما للسيدات.

وتسلمت ميداليتها من قبل المشرف عن التحكيم في الإتحاد الدولي للجيدو نيلي ادمز.

أما مفاجأة اليوم فقد صنعها بطل العالم للناشئين الجورجي لاشا بيكوري والذي هزم المصنف الأول عالميا الإسباني نيكولوز شيرازاديشفيلي في نهائي وزن أقل من 90 كيلوغرام.

وحركة اليوم كانت من آداء الفائز بالميدالية الفضية في وزن أقل من 100 كيلوغرام آرون وولف من اليابان، ونفذ آرون هجوما قويا من حركة "اوشي ماتا" ضد بطل العالم الألماني فيري كارل ريتشارد اسقطته أرضا وابعدته عن اعتلاء منصة التتويج.