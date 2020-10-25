نزالات قوية وسقوط لذوي الخبرة في ثاني يوم من منافسات بطولة الغراند سلام للجيدو في المجر

شهدت فعاليات اليوم الثاني لبطولة غراند سلام للجودو في العاصمة بودابست منافسات على اللقب في فئة أقل من 81 كيلوغرام وأقل من 73 كيلوغرام لدى الرجال.

أما لدى النساء فقد كان التنافس على الذهب في فئتي أقل من 70 و 63 كيلوغرام، رغم توقف البطولات لقرابة 8 اشهر بسبب الجائحة إلى أن التنافس كان شديدا بين الرياضيين.

وبصم التركي فيدات البيراك على عودة تركيا إلى ساحة الجيدو بحصوله على الذهب بعد تغلبه على الكندي انتوان فالوا فورتيه الذي اكتفى بالفضة في فئة أقل من 81 كيلوغرام.

وفي فئة أقل من 73 كيلوغرام حقق البطل الأولمبي رستم أوروجوف من أذربيجان أداء مبهرا ليحصل على الميدالية الذهبية وسجل انتصارين قويين على اسمين كبيرين وهما السويسري ستمب نيلز و الكندي آرثر مارغيليدون الذي لم تسعفه خبرته في التتويج بالذهب.

لدى النساء فقد كانت العودة قوية للبطلة الأولمبية تينا ترستنجاك من سلوفاكيا والتي فازت بطريقة كلاسيكية قوية على منافستها الفنزويلية انريكيس باروس في نهائي اقل من 63 كيلوغرام.

كما برزت بطلة العالم للناشئين المجرية سوفي أوزباس في اليوم الثاني بعدما قدمت نزالات مذهلة وحصلت على ميدالية برونزية عن جدارة بعد تغلبها على الكندي بيوتشمين بينارد في نفس الفئة.

أما في فئة 70 كيلوغرام فقد حققت الكرواتية باربارا ماتيك أول ميدالية لها بعد تغلبها على الفرنسية مارغو بينو في النهائي فيما حققت البرتغالية باربارا تيمو الميدالية البرونزية.