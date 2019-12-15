ابتسم الحظ لسائق سيارة أجرة عندما عثر على حقيبة مملوئة بنقود بلغت قيمتها 60 ألف دولار في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائق سيارة الأجرة "موشيه بركات" كان دائما ما يعثر على أغراض ينساها الزبائن في المقاعد الخلفية لسيارته.

لكن ما عثر عليه مع نهاية دوام يوم الجمعة كان مختلفا تماما وابتسم له "دخول يوم السبت المقدس"، فقد وجد حقيبة بمقعد السيارة الخلفي مملؤة بمئات من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار وصلت في مجموها إلى 60 ألف دولار.

وقد يهم البعض في أخذها دون تفكير، ولكن هذا ما لم يحدث مع السائق الذي ذكر بأنه لم يرد لاحتفاظ بالأموال بقدر ما أراد إرجاعها إلى صاحبها.

و قال للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة: "عادة ينسى الناس هواتفهم، أو قطعا نقدية، لكن ليس هذا الكم من النقود"، وحاول السائق العثور على صاحب الحقيبة المنسية.

وتمكن بركات في الأخير من معرفة الراكب الذي تعود إليه الحقيبة، وكانت لإمرأة متقدمة في سن من ذوي الاحتياجات الخاصة ركبت معه برفقة شابين، وأوصلها بركات إلى مستشفى إيخولوف في مدينة تل أبيب.

والمال الذي بحوزتها كان من أجل تغطية تكاليف علاجها.

وقال بركات الذي يقطن جنوب تل أبيب عند تسليم الحقيبة لأصحابها "لم يكونوا في غاية الحماسة عند استلامهم الأموال، اعتقدت أنهم سوف يبكون من شدة الفرح، لكن هذا لم يحدث".