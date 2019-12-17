شاهد: عشاق "حرب النجوم" يفترشون أمام السينمات في لوس أنجلوس

قبل أربعة أيام فقط من انطلاق العرض الأول لفيلم حرب النجوم القادم "The Rise Of Skywalker" من ابتكار المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس، قرر عشاق "حرب النجوم" أن يفترشوا الأرض وأن يخيموا أمام مسرح هوليوود لمشاهدة الفيلم المقرر عرضه الأول بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الأشخاص المتواجدين خارج المكان إلى 150 شخصا، ويأمل هؤلاء أن يكونوا أول من يحظى بفرصة مشاهدة الفيلم المرتقب.

ويتوافد المهووسون بـ "حرب النجوم" من مختلف الأعمار من المملكة المتحدة واليابان لمشاهدة الفيلم في عرضه الأول في المكان الشهير حيث تم عرض الجزء الأول من هذه السلسلة الشهيرة "تهديد الشبح" في العام 1977.

وأصبحت السلسلة العالمية الشهيرة ظاهرة ثقافية عالمية. تضم الملحمة تسعة أفلام. ولم يقتصر الموضوع على الأفلام فقط بل اتسعت لتشمل الكتب والمجلات وألعاب الفيديو.